بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتوفير حزمة من خدمات الدفع الإلكتروني

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، الشركة الرائدة في توزيع الدواء، وذلك في مجال الدفع الالكتروني لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر مع الدكتور مهاب جزارين- رئيس مجلس إدارة شركة فارما اوفرسيزلتجارة وتوزيع الادوية.

وحضر التوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور محمد جزارين المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فارما اوفرسيز ولفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز

ويتيح البروتوكول قبول التحويلات اللحظية من الصيادلة المتعاملين مع الشركة لحساب شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع في أي وقت، مما يحسن الدورة النقدية الخاصة بالشركة، حيث تعد التحويلات اللحظية أداة فعالة لتوفير الوقت والجهد للصيادلة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وتسهيل إدارة أعمالهم، هذا بخلاف ما توفره استخدام القنوات الالكترونية من تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية، كما يتيح البروتوكول للصيادلة المتعاملين مع الشركة العديد من الخدمات المميزة التي يقدمها البنك منها؛ عمليات الإيداع والتحويل بالإضافة إلى تيسييرعملية التقديم علي فتح الحساب أونلاين، وغيرها من الخدمات.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في اطار استراتيجية بنك مصرللتوسع في مجال المدفوعات الرقميةمنخلال دعم التكنولوجيا المالية وتبني التقنيات المالية الحديثة لتحقيق تجربة مثالية للعملاء، وتعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، حيث يسعى البنك جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، باعتبار أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز

وفي إطار سعي فارما أوفرسيز الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية، وضمان استمرار نموها بهدف تعزيز قدرتها على التحول الرقمي تلتزم الشركة بإيجاد حلول رقمية سهلة وسريعة لعملائها، وتوطيد العلاقات معهم، من خلال تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة متمثلة في حزمة قوية من قنوات التواصل الالكترونية لتصبح شركة توزيع الدواء الرائدة في توفير خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية للسادة الصيادلة.

ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث يؤمن البنك بأن تعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللا نقدي يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعى البنك لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمله تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.