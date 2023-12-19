بنك مصر يتبرع بـ100 مليون جنيه لدعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، وذلك للتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى الطارئة/ العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى، وقد قام بتوقيع البروتوكول، محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وقد حضر التوقيع الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القاهرة والدكتور إيهاب الشيحي- مدير مستشفي القصر العيني الجديد الفرنساوي والدكتورة فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، هذا بالإضافة الي لفيف من قيادات البنك والجامعة، ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة من هذا الصرح الطبي الكبير لجموع المترددين عليها، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوي؛ والذي يستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل في إطار المشاركة في المبادرات الرئاسية.

د محمد الخشت ومحمد الاتربي

ويستهدف البروتوكول مساهمة بنك مصر في تمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفي والتي تشتمل علي 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى عدة عناصر أهمها؛ تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ وذلك بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، علاوة على خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة.

د محمد الخشت ومحمد الاتربي

قام الدكتور محمد الخشت، على هامش توقيع البروتوكول، بتقديم درع جامعة القاهرة تكريما للاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر على دوره الرائد في دعم القطاع الصحي في مصر.

وتأتي المساهمة في هذا المشروع؛ انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة، وجديرا بالذكر ان حجم تبرعات البنك في آخر خمس سنوات وصل لنحو 6 مليار جنيه، وقد شكلت منظومة الصحة جزء هام وجوهري من حجم تلك التبرعات؛ نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية باعتباره من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، ودعما لجهود الدولة المبذولة في قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي تسعي الدولة لدعمها بشكل مستمر.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" تم افتتاحه عام 1995 ويعد من أكبر المستشفيات التي تخدم نحو 50 الف مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس والطلبة، هذا وقد جاءت خطة التطوير الشامل نظرا لتهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى والتي أصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن، هذا بالإضافة الي تخصيصه للعزل عامين كاملين والذي أدى فيها دورا كبيرا ومتميزا في جائحة كورونا.