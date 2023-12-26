رامى صبرى يكشف لـ"صاحبة السعادة" سر ابتعاده عن الظهور فى الإعلام (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC، استضافت النجم رامي صبري واستمعت إلى حكاياته وأغنياته الجديدة، وفي جو من الصراحة والمرح، تحدث رامي صبري عن أسباب ندرة ظهوره في البرامج الفنية.

‎وقال رامي صبري، إنه يفضل أن يكون صوته هو الذي يتحدث عنه، وليس شكله، وأنه يرى أن البرامج الفنية في مصر لا تعطي الفنانين فرصة للحديث عن فنهم بشكل جاد ومفيد، وأنه يستثنى من ذلك برنامج "صاحبة السعادة" الذي يحترم الفن والفنانين.