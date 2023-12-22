كواليس حلقة رامى صبرى مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

يحل المطرب رامي صبري، ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على شاشة قناة dmc.

ومن المقرر أن يكشف “رامي” خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، ويتحدث عن مشواره الفني الحافل بأعمال غنائية، كما يقدم فقرات غنائية مختلفة على مدار الحلقة المقرر عرضها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

يذكر أنه يستعد الفنان رامي صبري لحفل جديد، من المقرر إحياؤه بالقاهرة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك جمهوره تفاصيل الحفل من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، كما نشر البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.

كان آخر أعمال الفنان رامي صبري، أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نسب مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.