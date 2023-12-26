متى بشاى: السكر ينزل عن 30 جنيها بعد تدخل الحكومة والغرف التجارية (فيديو)

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن السكر من السلع الأساسية التي تؤثر على ميزانية المستهلك، وأنه تم تخفيض أسعاره في أكتوبر الماضي، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الفترات اللاحقة، حتى بلغت 55 جنيها للكيلو، وأن توفر السكر بأسعار مختلفة في الأسواق أفضل من عدم توفره بسعر مرتفع جدا.

وأوضح "بشاي" في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الحكومة والغرف التجارية تعملان بشكل مشترك لحل مشكلة السكر، وأنهما تتابعان أي مشاكل تتعلق بالأسعار أو المعروض في الأسواق، وأن السكر شهد ارتفاعا في سقف سعره من 27 إلى 55 و60 جنيهًا في بعض المناطق، وأنه كان نادرا في الأسواق.

وقال إن وزارتي التجارة والتموين اتخذتا بعض الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة، منها منع تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وإضافة كيس سكر إلى بطاقات التموين، مشيرا إلى أن هناك عوامل أدت إلى ارتفاع سعر السكر، منها أن الاستهلاك المحلي يشكل 85% من الطلب، وأنه يتم استيراد 10 إلى 15% لتلبية الاستهلاك.

وأشار إلى أن وزارة التموين ضخت من 200 إلى 250 ألف طن سكر في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض سعر السكر إلى ما بين 30 و32 جنيها للكيلو، وأنه من المتوقع أن ينخفض السعر أكثر في يناير المقبل مع بدء موسم حصاد البنجر والقصب.