أهم خطوات المصرية لنقل الكهرباء لتقليل نسب الفقد في الشبكة

ذكر تقرير صادر عن الجمعية العامة لـ“الشركة المصرية لنقل الكهرباء”أهم الدراسات التي تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء وهي:

- تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500، 220، 66 ك. ف ).

- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر،

- إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير.

- مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

- إعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقًا مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى (تكاليف الوقود، تكاليف التشغيل والصيانة).

- وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل بعض الخطوات لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية وهي:

- توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

- استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التي يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقًا لخريطة التلوث.

- التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد.

- التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

- تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

- قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

وذكر التقرير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهودًا كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3،41%) مقارنة بـ (3،66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود، ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق مايلى:

- تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

- قيام المركز القومي للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

- الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقًا للاحتاجات

- تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

- الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف

- إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل.

- قيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.