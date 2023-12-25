الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن جثة شخص لقي مصرعه في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في قنا بدفن جثة شخص لقى مصرعه في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وبيان عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية صوص بنقادة.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

التصريح بدفن جثة إجراءات دفن حادث إنقلاب مكروباص بالصحراوي الغربي قنا

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