دفن جثة شخص لقي مصرعه في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

صرحت النيابة العامة في قنا بدفن جثة شخص لقى مصرعه في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وبيان عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية صوص بنقادة.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.