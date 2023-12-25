الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير في الشأن الإيراني: طهران تسعى لتحسين علاقتها مع القاهرة

مصر وإيران
مصر وإيران

أكد د.أحمد لاشين، خبير الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تشهد تحولا في سياستها الخارجية، وتنظر بعين جديدة إلى العالم ومشاكل المنطقة، وتعيد مراجعة دورها كدولة ثورية ومتشددة وعدائية.

وقال لاشين، في حديثه مع  قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن إيران تبذل جهودا لتطوير علاقتها مع مصر، التي كانت تفرض شروطا وحدودا على التعاون بين البلدين.

أوضج خبير الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس أن مصر تحتاج إلى إعادة النظر في موقفها من إيران، التي أصبحت من الدول الفاعلة بالمنطقة، وأن العلاقة بينهما أصبحت ضرورية في ظل السياسة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر إيران جامعة عين شمس خبير الدراسات الإيرانية الدكتور أحمد لاشين قصواء الخلالي في المساء مع قصواء السيسي مصر وإيران أزمة إيران

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