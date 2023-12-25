الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل زراعة المنوفية: اهتمام الدولة بالبحيرات المصرية عاد بالنفع على الثروة السمكية

الثروة السمكية
الثروة السمكية

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، إن مشروعات تبطين الترع وتنظيف البحيرات أمر في غاية الأهمية، وتعد هذه المشروعات عززت من الثروة السمكية بل والحفاظ على المياه من الإهدار.

الاهتمام بالثروة السمكية 

أكد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص كل الحرص على تنمية القطاع السمكي في مصر، حيث كان يواجه هذا القطاع الكثير من الأزمات بسبب الكثير من العوامل منها تلوث المياه داخل البحيرات، مع الإهمال الشديد الذي حدث في هذا القطاع والذي أدى في النهاية إلى اللجوء للاستيراد من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلي.

الاهتمام بالبحيرات

أضاف في حديثه، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود للاهتمام بالبحيرات المصرية والعمل على تبطينها وتنظيفها قدر المستطاع من أجل الحفاظ على المياه والثروة السمكية بها، وبالفعل كانت من أولى البحيرات التي اهتمت بها الدولة المصرية كانت بحيرة المنزلة، إدفو، وبحيرة ناصر، وبفضل هذا الاهتمام الكبير من الدولة يمكن القول إن هناك زيادة ملحوظة في الثروة السمكية في مصر.

وكيل كلية زراعة المنوفية اكسترا نيوز حديثث الاخبار ريهام السهلي الاهتمام بالثروة السمكية

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