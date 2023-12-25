الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر كولر: هذه ميزة "إمام".. الشناوى شعر بآلام فى الخلفية وهذا سبب غياب كهربا

كولر خلال لقاء الأهلي
كولر خلال لقاء الأهلي وسيراميكا

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالوصول لنهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا اليوم.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي ما بعد اللقاء: “سعيد بالوصول للنهائي وكنا بنواجه منافس صعب للوصول إلي المباراة النهائية، راجعين من كأس العالم بنواجه مستويات عالية واليوم واجهنا فريق قوي”.


وأضاف: “سعيد بالأداء خلقنا فرص كتير ولم نحرز أهداف، المنافس كان له كرتين في منتهي الخطورة علي مرمانا التوفيق كان معانا وتكافنئا بالفوز وأدائنا الدفاعي كان جيد وكانت له نتيجة إيجابية في المردود الهجومي”.

 

وعن سؤال هل فيوتشر خصم أسهل من بيراميدز في النهائي؟ أجاب: “العقلية المصرية بتحب التصنيف السريع ولابد التعامل مع الكرة بواقعية الفريقين كبار، سواء فيوتشر أو بيراميدز، الطريق للقب صعب والفريقين بذلوا مجهود كبير وخلال  3 أيام مباراة صعبة في النهائي”.

 

وحول غياب كهربا قال: “شارك في كل مباريات الفريق بكأس العالم وكان لابد أن تتم إراحته اليوم وبعد مباراة اليوم ستتم إراحة البعض وتجهيز البعض خلال 3 أيام في مباراة النهائي وكل اللاعبين سيقاتلون من أجل المشاركة وسوف أتابع حالة كل لاعب وأختار الجاهز لخوض النهائي”.


بينما تحدث عن إصابة محمد الشناوي وكشف: “الشناوي شعر بألم في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة لمعرفة قدرته علي المشاركة في النهائي من عدمه”.


وتابع: “المدرب لابد أن يجهز كل السيناريوهات للمباراة المقبلة والضغط العصبي، عدم خوض ضربات جزاء وحالة اللاعبين البدنية كان عندي ثقة إننا ممكن نفوز في النهاية”.


أوضح: “ياسر إبراهيم اشتكى وخرج من المباراة ولن أتحدث عن حجم إصابته لحين معرفة الأشعة التي سيخضع لها لمعرفة موقفه من المشاركة في المباراة النهائية”.


وعن إمام عاشور: “ بهتم باللاعب الذي يتحرك في العمق ولما خرج علي الخط  دار حديث بينا والميزة إنه بيلعب بالقرب من المدرب ويأخذ التعليمات وينفذها جيدًا”.

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