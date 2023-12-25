قصواء الخلالى: العالم يشهد تغيرات كبرى فى ظل الأزمات الإقليمية والفلسطينية (فيديو)

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن التحولات الكبيرة التي يمر بها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة للأزمات الإقليمية والفلسطينية التي تهز الأوضاع الدولية.



وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "CBC"، إن العالم لم يعد كما كان قبل جائحة كورونا، التي كانت طفرة عالمية هائلة، أظهرت وجوها قبيحة ومواطن قوة جديدة في العالم، وأضافت أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت صدمة للمجتمع الدولي، وأبرزت مراكز ثقل جديدة وصياغات جديدة في العلاقات الدولية.

وأوضحت الخلالي، أن العالم كان يتحكم فيه قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد ذلك ظهرت قطبية جديدة، تمثلت في موقف روسيا القوي والتحالف مع بعض الدول الكبرى ذات الاقتصادات القوية، في حين أن أوكرانيا أظهرت الجانب الآخر لأوروبا وضعفها.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة أثرت على الحركة الاقتصادية العالمية وجميع الأصعدة، وكان لها تداعيات على الاقتصادات النامية وخاصة القارة الأفريقية، التي شهدت توازنات وصراعات مختلفة على مركزها الاستراتيجي، مؤكدة أن مصر تعاملت بحكمة واتزان مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأظهرت سلوكا سياسيا متوازنا.

وتابعت الخلالي، أنه بعد أن تهدأ الأمور نسبيا على الصعيد الاقتصادي، اندلعت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأدت إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين بسبب فضيحة إسرائيل الكبرى التي حظيت بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الموقف شهد تغيرات وتحولات في مواقف الدول والشعوب.