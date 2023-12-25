الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

فيديو القسام
فيديو القسام

نشرت حركة (حماس)، فيديو جديدا يظهر عملية استهداف دبابة إسرائيلية من خلال فدائي واحد فقط، استخدم سلاح "عبوة شواظ" في تدميرها، وبالفعل وضع الفدائي هذه العبوة تحت الدبابة، ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ معدودة حتى يتم تفجيرها بشكل كامل.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي هذا المشهد بعنوان "الفدائية والبطولة"، معبرين عن روح المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.


عبوة شواظ.. سلاح حماس الجديد لمواجهة الآليات العسكرية الإسرائيلية

تعتبر عبوة شواظ من أحدث الأسلحة التي تم تطويرها وتصنيعها في غزة من قبل حركة حماس، وتستخدم في مواجهة الدبابات والعربات والجنود الإسرائيليين، وتتميز هذه العبوة بعدة مزايا، منها:

• وزنها خفيف ونقلها سهل مما يسهل استخدامها في العمليات العسكرية.
• قوتها التدميرية عالية ولا تسبب أضرارًا جانبية كبيرة مقارنة بالعبوات الأخرى التي تصنع بطريقة عشوائية.
• قدرتها على اختراق الدروع القفصية والتفاعلية التي تحمي الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر عائقا للعبوات التقليدية.
• سهولة تصنيعها ورخصة كلفتها وسرعة إنتاجها، مما يجعلها متوفرة بكميات كبيرة.
• إمكانية وضعها على جانبي الطرق أو في نقاط الاشتباك، مما يجبر الآليات العسكرية الإسرائيلية على التباطؤ أو التوقف عن الهجوم.

تتكون عبوة شواظ من علبة تحتوي على مادة متفجرة شديدة الانفجار، وتغطيها بطانة مخروطية تهدف إلى النقطة الأضعف في الهدف، كما تصنع البطانة من النحاس، وتتحول إلى شكل سهمي عند الانفجار، مما يسمح لها بالاختراق العميق في الدروع، وتبلغ قوة النسخة السابعة من العبوة 3.5 كيلوجرامات من المواد المتفجرة.

وقد أظهرت عبوة شواظ فعاليتها في اختراق دبابة ميركافا وعربة النمر، واللتين تعتبران من أقوى الآليات العسكرية في العالم، ومقاومتهما خلال التوغل الإسرائيلي في غزة، كما تتمتع بدقة عالية عند إطلاقها من مسافات قريبة.

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