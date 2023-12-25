الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث روسى يوضح لـ"القاهرة الإخبارية" السبب فى ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا

الباحث في الشأن الدولي
الباحث في الشأن الدولي

قال ديمتري بريديجي، الباحث في الشأن الدولي من موسكو، أن ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، أن الأسباب السياسية أحد أهم الأسباب أهمها الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار الباحث في الشأن الدولي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة الحبوب قد تستمر بسبب التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، والدعم الغربي لأوكرانيا.

وأضاف بريديجي، أن على الأمم المتحدة والدول المعنية أن يجدوا حلا للأزمات الدولية، مشيرًا أن تصدير الحبوب من أوكرانيا صعب بسبب الحرب، بالإضافة إلى الأزمات المناخية في بعض الدول.

كما نوه الباحث في الشأن الدولي، أن السوق الموازية للحبوب لها تأثير كبير على الأسعار، بالإضافة إلى منع روسيا تصدير بعض الحبوب التي لها التأثير الأكبر على أسعار الحبوب.

باحث روسي القاهرة الإخبارية أسعار الحبوب الباحث في الشأن الدولي ديمتري بريديجي روسيا الحبوب

مواد متعلقة

واجهوها بالمخدرات والكحول.. تأثيرات "طوفان الأقصى" على عقول الإسرائيليين (فيديو)

"هيسجل أرقامًا قياسية".. رئيس شعبة الذهب والمجوهرات يكشف أسباب الزيادة

أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية غدًا

إيهاب عمر يشرح لـ"مطروح للنقاش" إخفاقات بايدن فى السياسة الخارجية

القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى دمر 3 مركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع

القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى ينفى استيلاء روسيا على بلدة مارينكا

بعد وصفها بالجريئة.. تعرف على كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة لروبى

المتحدث باسم الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": لم يدخل غزة سوى 10% من المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس !

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟