باحث روسى يوضح لـ"القاهرة الإخبارية" السبب فى ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا

قال ديمتري بريديجي، الباحث في الشأن الدولي من موسكو، أن ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، أن الأسباب السياسية أحد أهم الأسباب أهمها الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار الباحث في الشأن الدولي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة الحبوب قد تستمر بسبب التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، والدعم الغربي لأوكرانيا.

وأضاف بريديجي، أن على الأمم المتحدة والدول المعنية أن يجدوا حلا للأزمات الدولية، مشيرًا أن تصدير الحبوب من أوكرانيا صعب بسبب الحرب، بالإضافة إلى الأزمات المناخية في بعض الدول.

كما نوه الباحث في الشأن الدولي، أن السوق الموازية للحبوب لها تأثير كبير على الأسعار، بالإضافة إلى منع روسيا تصدير بعض الحبوب التي لها التأثير الأكبر على أسعار الحبوب.