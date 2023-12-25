واجهوها بالمخدرات والكحول.. تأثيرات "طوفان الأقصى" على عقول الإسرائيليين (فيديو)

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، حيث تناولت الصحيفة دراسة شاملة على الصحة العقلية للإسرائيليين، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر.

كشفت الدراسة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن ارتفاع استهلاك المواد المخدرة والكحول، بالإضافة إلى مواد الإدمان الأخري.

وأضافت، أن ارتفاع استهلاك المواد الإدمانية زاد بنسبة 10% مقارنة بالوضع قبل "طوفان الأقصي"، والذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى المهدئات بنسبة 11% والحبوب المنومة بنسبة 10%.

في 7 أكتوبر، بعد يوم من الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، شنَّت «حماس» أعنف هجوم عسكري على إسرائيل على الإطلاق، تألف الهجوم من عملية معقدة ومتعددة الأبعاد.