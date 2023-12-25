الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تفاصيل أسعار تذاكر الطيران السعودي

اسعار تذاكر الطيران
اسعار تذاكر الطيران من مصر للسعودية

 يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار تذاكر الطيران  السعودي، وفق لشركات الطيران الوطنية أو الخاصة أو منخفضة التكاليف من مصر إلى السعودية للعام الحالي.

لذلك أصبحت أسعار تذاكر الطيران من المواضيع التي تتصدر عملية البحث على محرك ومؤشر البحث “جوجل”.

سعر تذاكر الطيران من مصر للسعودية

وترصد "الدستور” كافة التفاصيل الكاملة  الخاصة بأسعار تذاكر الطيران بين مصر إلى وبعض المدن السعودية  لموسم العمرة خلال عمرة رجب وشعبان ورمضان.

مصر للطيران تسير 3 رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة فى بطولة كأس السوبر


 

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أسعار عمرة رجب 1445.. تكلفة العمرة للأطفال بجميع الأعمار

أسعار تذاكر الطيران السعودي

 

أسعار تذاكر الطيران من مطار القاهرة ومطار جدة

ذهاب ثم العودة الي مطار القاهرة الدولي

تبدأ قيمة التذكرة من مطار القاهرة ما بين 8000 جنيه إلى 13.900 جنيه

تبلغ قيمة التذكرة من مطار الإسكندرية برج العرب  هو 8600 جنيه

تبلغ قيمة التذكرة من مطار شرم الشيخ هو 8715 جنيه ومدة الطيران لا تتجاوز  8 ساعات الرحلة  إلى مدينة واحدة.

تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى الدمام هو 4919 جنيه.

بينما  تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى القصيم هو 5388 جنيه
 

أسعار برامج عمرة شهر رمضان ٢٠٢٣  

 

تتراوح ما بين  ٢٨ ألف حتى ٣٢  الف  للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة  للمعتمر خلال فترة إقامة المعتمر  بمكة  أو المدينة المنورة.

 

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