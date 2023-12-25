تعرف على تفاصيل أسعار تذاكر الطيران السعودي

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار تذاكر الطيران السعودي، وفق لشركات الطيران الوطنية أو الخاصة أو منخفضة التكاليف من مصر إلى السعودية للعام الحالي.

لذلك أصبحت أسعار تذاكر الطيران من المواضيع التي تتصدر عملية البحث على محرك ومؤشر البحث “جوجل”.

سعر تذاكر الطيران من مصر للسعودية

وترصد "الدستور” كافة التفاصيل الكاملة الخاصة بأسعار تذاكر الطيران بين مصر إلى وبعض المدن السعودية لموسم العمرة خلال عمرة رجب وشعبان ورمضان.





أسعار تذاكر الطيران السعودي

أسعار تذاكر الطيران من مطار القاهرة ومطار جدة

ذهاب ثم العودة الي مطار القاهرة الدولي

تبدأ قيمة التذكرة من مطار القاهرة ما بين 8000 جنيه إلى 13.900 جنيه

تبلغ قيمة التذكرة من مطار الإسكندرية برج العرب هو 8600 جنيه

تبلغ قيمة التذكرة من مطار شرم الشيخ هو 8715 جنيه ومدة الطيران لا تتجاوز 8 ساعات الرحلة إلى مدينة واحدة.

تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى الدمام هو 4919 جنيه.

بينما تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى القصيم هو 5388 جنيه



أسعار برامج عمرة شهر رمضان ٢٠٢٣

تتراوح ما بين ٢٨ ألف حتى ٣٢ الف للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة للمعتمر خلال فترة إقامة المعتمر بمكة أو المدينة المنورة.