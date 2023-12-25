الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على 5 جثث لأسرة واحدة فى حالة تعفن بمشتول السوق

جثة
جثة

شهد مركز مشتول السوق بالشرقية، اليوم، حادثًا أليمًا بعد أن عثر الأهالي على 5 جثث من أسرة واحدة تضم الأب والأم وأبناءهما الثلاثة داخل مسكنهم في حالة تعفن.

وشكلت أجهزة الأمن بالشرقية فريق بحث لكشف غموض العثور على هذه الجثث، وقد تم إجراء المعاينات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا بعثور الأهالي على 5 جثث لأسرة واحدة، زوج وزوجة و3 أبناء، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنهم في مركز مشتول السوق.

وكشفت المعاينات والفحص الأولى للبلاغ عن العثور على 5 جثث، جميعهم من أسرة واحدة، داخل مسكنهم في حالة تحلل، وأن التقرير المبدئي يبين أن سبب الوفاة اختناق بسبب تسريب غاز، وتجري النيابة المعاينة لمعرفة الأسباب النهائية وراء وقوع الحادث.

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