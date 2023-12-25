الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تسريب غاز" يُنهي حياة أسرة كاملة في الشرقية

تسريب غاز
تسريب غاز

كشف مصدر مسؤول بصحة الشرقية تفاصيل مصرع أسرة كاملة بمركز مشتول السوق بالشرقية، بأن وراء الحادث إصابتهم بحالة اختناق بعد تعرضهم لحادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

تم العثور على أسرة كاملة مكونة من الزوج محمد عشماوي، 37 سنة، والزوجة 33 سنة، وأن الأطفال المتوفين 3 فتيات وولد، تبلغ أكبرهم من العمر 12 عام، ويصغرها طفل عمره 10 سنوات، وفتاة صغيرة عمرها 7 سنوات، ولطفل الأصغر 3 سنوات، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل، فتم العثور على افراد الأسرة فى حالة تعفن.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي جثامين الأسرة كاملة، وسط تشديدات أمنية، وتم الحفظ عليهم بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسرة كاملة مركز مشتول السوق حالة اختناق تسرب غاز أسطوانة بوتاجاز رائحة كريهة

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية يضبط 90 عبوة دواء مخالفة فى حملات تفتيشية

"زراعة الشرقية" تُنفذ مدرسة حقلية لمزارعى قرية بنى أيوب بمركز أبوحماد

إصابة شاب بحروق بعد اعتداء آخرين عليه بسبب خلافات في الشرقية

مصرع شخص انقلب به موتوسيكل بطريق رمسيس فى الشرقية

مصرع طفل عمره 8 سنوات غرقًا فى ترعة بالشرقية

لإدخال السعادة على قلوبهم.. مركز شباب ناصر ينظم رحلة سياحية لذوى الهمم بالشرقية

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية