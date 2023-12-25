"تسريب غاز" يُنهي حياة أسرة كاملة في الشرقية

كشف مصدر مسؤول بصحة الشرقية تفاصيل مصرع أسرة كاملة بمركز مشتول السوق بالشرقية، بأن وراء الحادث إصابتهم بحالة اختناق بعد تعرضهم لحادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

تم العثور على أسرة كاملة مكونة من الزوج محمد عشماوي، 37 سنة، والزوجة 33 سنة، وأن الأطفال المتوفين 3 فتيات وولد، تبلغ أكبرهم من العمر 12 عام، ويصغرها طفل عمره 10 سنوات، وفتاة صغيرة عمرها 7 سنوات، ولطفل الأصغر 3 سنوات، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل، فتم العثور على افراد الأسرة فى حالة تعفن.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي جثامين الأسرة كاملة، وسط تشديدات أمنية، وتم الحفظ عليهم بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.