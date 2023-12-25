أبرز القرارات.. تفاصيل الجلسة 203 لاجتماع مجلس جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط خلال اجتماعه الشهري، الإثنين، في جلسته رقم 203 برئاسة د.الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور أمين عام الجامعة بقاعة الإجتماعات بالجامعة.

فى مستهل الاجتماع، تقدم د.حمدان ربيع المتولي بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي رئيسًا لمصر 2024 ـ 2030، موجهًا الشكر للعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدري وطلاب الجامعة للقيام بدورهم بصورة مشرفة وإبراز دور الجامعة أمام المجتمع الدمياطى في الإستحقاق الإنتخابي.

كما أشاد بدور الجامعة الفعال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي في إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية "مودة".

تلا ذلك الإشارة إلى افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة UCCD موجهًا الشكر للدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة السابق لدعمه ملف إنشاء المركز والذى تم استعراض نشاطه أمام المجلس من خلال عرض تقديمي من الدكتور طارق العرباني مدير المركز متضمنًا أهداف المشروع وأنشطته وخدماته.