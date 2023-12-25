الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في شباك الجونة بدوري نايل

إنبي
إنبي

حقق فريق إنبي فوزا هاما على حساب الجونة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الاثنين على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في افتتاحية الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل.

أفتتح التسجيل أولا لإنبي، محمد حمدي، في الدقيقة الثامنة من كرة ثابنة نفذها اللاعب، مرت بشكل غريب من فوق الحارس أحمد مسعود داخل الشباك مباشرة.

وبعد هجوم مكثف، نجح الجونة في إدراك التعادل عن طريق  أحمد بلحاج، في الدقيقة الـ78، بعد رمية جانبية جهة اليسار حولها أحمد حامد شوشة براسية أمام المرمى وتابعها زميله بلحاج داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ85، يضيف أحمد نادر حواش، ثاني أهداف إنبي، بعد متابعة تسديدة زميله علي أبو طالب داخل منطقة الجزاء الذي ارتدت من يد أحمد مسعود.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة محمود ناجي، هدفا للجونة في الدقيقة الـ42، بداعي وجود تسلل عقب رجوعه لتقنية الفيديو سجله جبريل شيكودي.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده لـ16 نقطة، في المركز الثالث، أما الجونة يتوقف رصيده عند 13 نقطة، يقبع بهم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

 

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إيمانويل لاكي وأحمد حسام، وعبدالله هاشم وأحمد عبدالرسول.

خط الوسط: أحمد محمود وأحمد شوشه، وأشرف مجدي وأحمد بلحاج.

خط الهجوم: أرنو راندريانانانتيناينا وجابريل شوكوودي.

 

أما تشكيل إنبي كان التالي..

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، ومحمد صبيحة وعلي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار وأحمد يوسف، ومودي ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أوفا.

الجونة مسابقة دوري نايل انبى الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل دوري نايل

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