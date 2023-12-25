التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وإنبي في دوري نايل

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الجونة وإنبي بدوري نايل

يستضيف الجونة نظيره إنبي، بعد قليل على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في افتتاحية الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة إنبي بدوري نايل

وجاءت اختيارات عبدالعال، لمواجهة الجونة على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إيمانويل لاكي وأحمد حسام، وعبدالله هاشم وأحمد عبدالرسول.

خط الوسط: أحمد محمود وأحمد شوشه، وأشرف مجدي وأحمد بلحاج

خط الهجوم: أرنو راندريانانانتيناينا وجابريل شوكوودي.

تشكيل الجونة

طاقم حكام مباراة الجونة وإنبي بدوري نايل

ويقود مباراة الجولة وإنبي، في افتتاحية الجولة العاشرة بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

بينما جاء تشكيل إنبي، بقيادة مديره الفني تأمر مصطفى على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، ومحمد صبيحة غلي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار وأحمد يوسف، ومودي ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أوفا.

تشكيل إنبي

موقف الجونة وإنبي بدوري نايل

ويحتل الفريق الساحلي المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 تقطة وله مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، جمعها من ثلاثة انتصارات و 4 تعادلات وهزيمة وحيدة، أما إنبي يحل تاسعا بنفس الرصيد من النقاط، محققا أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وإنبي بدوري نايل

تنقل مباراة الجونة وإنبي، في الجولة العاشرة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد بدوري نايل (2023/2024).