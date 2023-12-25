لقطة طريفة.. مدرب فيوتشر يقطع المؤتمر الصحفي بسبب مكالمة من جوزريه مورينيو

قاطع البرتغالي جوزريه مورينيو مدرب روما الإيطالي، مواطنه ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر في لقطة طريفة منذ قليل في المؤتمر الصحفي لنصف نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات.

وفي المؤتمر الذي أجري بعد اللقاء، أوقف المؤتمر مدرب فيوتشر بعد أن أبلغ الصحفيين باتصال من مورينيو على الهواء ثم كشف بعدها إنه هنأه على التأهل وأنهم صديقين للغاية.

مكالمة من مورينيو!

اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر

#فيوتشر_بيراميدز

#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/VnJVZZZFia — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25، 2023

ماذا دار في المكالمة بين مورينيو وفورموسينيو مدرب فيوتشر؟#فيوتشر_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/uRRZNkyl70 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25، 2023

تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، وذلك عقب تغلبه على بيراميدز، بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (محمد بن زايد) بأبوظبي، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فيوتشر لصالحه، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت المباراة قوية في بعض فتراتها، وشهدت بعض المحاولات للتسجيل إلا أنها لم تفلح في هز الشباك، لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

الشوط الأول

المباراة بدأت بشكل هادئ مع انحصار اللعب في وسط الملعب

الدقيقة التاسعة، توقفت المباراة لإصابة محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة الخامسة عشرة، حصل غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر، على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة للاعب بيراميدز، مهند لاشين.

الدقيقة الثامنة عشرة، توقف اللعب لإصابة محمد عبدالسلام، لاعب فيوتشر.

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا بنزول محمد ربيعة، بدلًا من محمد عبدالسلام.

الدقيقة 22، فرصة أولى محققة لبيراميدز، بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق مصطفى فتحي المنطلق من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء. لكنه سدد بالنهاية كرة ضعيفة في أحضان الحارس محمود جنش.

الدقيقة 23، توقف اللعب مرة أخرى، لإصابة محمد فاروق، لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة 28، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا ثانيا، بنزول بابا توندي بيلو بدلًا من محمد فاروق.

الدقيقة 31، محاولة عن طريق محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لاختراق منطقة جزاء مودرن فيوتشر من الجبهة اليمنى، مستغلا تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب، لكنه فقد الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.

الدقيقة 43، محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها محمد حمدي برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثاني بتبديل ثالث لفيوتشر، بنزول أحمد عاطف بدلًا من الجامبي كاجالي دراميه.

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل قوي على أمل تسجيل هدف التقدم.

الدقيقة 53، تسديدة عن طريق عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، من على حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب بجوار القائم الأيسر للمرمى.

الدقيقة 58، حصل محمد حمدي، لاعب بيراميدز، على بطاقة صفراء، نتيجة تدخل قوي على عبدالكبير الوادي، لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة 63، التبديل الأول لبيراميدز، بنزول الجنوب إفريقي فاخري لاكاي، بدلًا من مصطفى فتحي.

الدقيقة 66، بطاقة صفراء من نصيب باسم علي، لاعب مودرن فيوتشر، نتيجة لمس متعمد للكرة باليد.

الدقيقة 67، توقف اللعب لإصابة عبدالكريم الوادي، لاعب فيوتشر.

الدقيقة 73، تبديل ثانٍ لبيراميدز، بنزول محمد رضا بوبو، وخروج المغربي وليد الكرتي.

الدقيقة 76، هدف محقق ضائع لمودرن فيوتشر، بعد مجهود فردي مميز للمهاجم أحمد عاطف، الذي تمكن من اختراق دفاعات بيراميدز والانفراد بالمرمى، قبل أن يسدد تسديدة قوية تصدى لها الحارس أحمد ميهوب ببراعة ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 79، مودرن فيوتشر يهدر فرصة هدف محقق، بعد هجمة مرتدة سريعة بانطلاقة عن طريق عبدالكبير الوادي على الجبهة اليسرى استغلها في اختراق منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 80، محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، يحصل على بطاقة صفراء، نتيجة عرقلة متعمدة لبابا توندي بيلو، لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة 84، بطاقة صفراء من نصيب بابا توندي بيلو، لاعب مودرن فيوتشر، نتيجة عرقلة متعمدة لعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز.

الدقيقة 85، محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون ماييلي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس محمود جنش بسهولة.

الدقيقة 86، تسديدة خطيرة لبيراميدز عن طريق فاخري لاكاي، لاعب بيراميدز، من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 86، أجرى فيوتشر تبديلان بنزول محمد محمود بدلًا من مروان محسن، وهشام عادل بدلًا من محمد صادق.

الدقيقة 89، التبديل الثالث لبيراميدز، بنزول كريم حافظ بدلًا من محمد حمدي، ومحمد الجباس بدلًا من الكونغولي فيستون مايلي.

الدقيقة 90+3، ركلة ركنية لبيراميدز على يسار مرمى مودرن فيوتشر، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن رمضان صبحي من السيطرة على الكرة وتمريرها لزميله محمد رضا الذي أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

الدقيقة 90+4، بطاقة صفراء من نصيب محمود جنش، حارس مرمى مودرن فيوتشر، لتعمد إضاعة الوقت.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، بالتعادل الثاني لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح

سجل لبيراميدز كل من عبدالله السعيد (مرتين)، رمضان صبحي (مرتين)، كريم حافظ (مرتين)، دودو الجباس (مرتين)، محمد رضا بوبو (مرتين)، محمد الشيبي، أحمد سامي، أحمد ميهوب.

بينما أهدر لبيراميدز كل من فخري لاكاي، وأسامة جلال (مرتين)، ومهند لاشين.

وسجل لفيوتشر، كل من باسم علي، عبدالكريم الوادي، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل، باباتوندي، أحمد عاطف، محمد محمود، محمد ربيعة، جوناثان نجويما، على الفيل.

وأهدر لفيوتشر كل من هشام عادل، وغنام محمد، وباباتوندي.