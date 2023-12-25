رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب

افتتح د. عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفني لمركز الفنون، ومعرضًا فنيًا لذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي تم تنظيمه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور د. محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إيهاب جاد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة

وقال د. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكدًا على أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيدًا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة كليات الجامعة.

كما تفقد رئيس جامعة كفرالشيخ المعرض الفني لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي ضم منتجات من لوحات فنية ومشغولات يدوية، مشيدًا بكل ما قدموه ويقدمونه، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة فى التنمية المستدامة وشركاء النجاح.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أهمية أن نرى ونفهم قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة وأحلامهم وطموحاتهم، وأننا نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدى، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوى الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التى نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا للأجيال القادمة.

كما أكد د. عبدالرازق دسوقي حرص جامعة كفرالشيخ على دعم طلابها وفتح المسارات أمام المبدعين لدعم مواهبهم ورعايتها، وتشجيع الأنشطة والفن الهادف من خلال دعم وتعزيز المواهب الفنية وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتنوعة والمساهمة فى إثراء الحياة الثقافية والفنية، التي تخدم النواحي المجتمعية كافة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمعرض وجودة الأعمال الفنية، وحسن التعبير في لوحات فنية غاية في الإبداع، والمستوى الفني الراقي، متمنيًا دوام التوفيق والاستمرار في العطاء للقائمين على المعرض، وللطلبة المشاركين من مختلف كليات الجامعة.