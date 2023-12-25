إعدام 90 شيشة.. حملة مكبرة لرفع إشغالات الأسواق بالشروق (صور)

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات الحيين الثانى والثامن وذلك بـ12 معدة تضمنت 3 لوادر، و2 قلاب، و7 سيارات نصف نقل، بخلاف 35 عامل خدمات.

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وأكد أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة والمناطق المجاورة، وتمت مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وإزالة التعديات.

كما وجه رئيس الجهاز خلال قيادته للحملة بإعدام 90 شيشة؛ لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة، مؤكدًا عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا؛ حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.