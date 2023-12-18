الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاملين عثر بحوزتهما على 8 كيلو حشيش بالشروق

حشيش
حشيش

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الإثنين، حبس عاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات  لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

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إحالة المتهمين بحيازة 500 جرام من مخدر الحشيش للجنايات

تعود البداية عندما تم ضبط "عاملين، لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش التحريات الأمنية المتهمين حبس

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