حبس عاملين عثر بحوزتهما على 8 كيلو حشيش بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الإثنين، حبس عاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

تعود البداية عندما تم ضبط "عاملين، لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.