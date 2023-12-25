تفاصيل فيلم "ذعر" بطولة مي كساب وأحمد فتحي

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “ذعر” مع الفنان أحمد فتحي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت “مي” في تصريح لـ"الدستور" إنها تظهر بشكل جديد ومختلف خلال الأحداث، وهو ما حمسها للمشاركة في بطولة العمل، فضلا عن أبطاله وكل فريق العمل، مشيرة إلى أنها تجسد دور مطربة بملهى ليلي تتجه للتمثيل، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم “ذعر” تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.