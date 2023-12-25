الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ترأس احتفالات الموارنة بعيد الميلاد.. من هو المطران جورج شيحان؟

جورج شيحان
جورج شيحان

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وترأس المطران جورج شيحان احتفالات الكنيسة المارونية بعيد الميلاد المجيد.

من هو المطران جورج شيحان

وكان قد قدم الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المراونية الكاثوليكية بمصر، نشرة تعريفية عن نفسه لـ"الدستور"، قائلاً: "إنه رئيس أساقفة إيباراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر والزائر الرسولي لشمال إفريقيا".

أضاف: "ولدتُ في جونيه 1953، ودرست الفلسفة واللاهوت في جامعة "الروح القدس الكسليك"، ثم التحقت بالجامعة الكاثوليكية في باريس، وقد نلت ديبلوماً تربويا، انتخبت مطرانا لابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012 وهو تاريخ مجيئي إلى مصر".

هذا وترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وشاركه عدد من  الآباء الكهنة: “نادر جورج، نبيل هب الريح، جو طيره، جورج خطار”.

وقدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب  جورج خطار.

وشكر مطران الكنيسة المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي أناب عنه محمد عاطف أمين عام رئاسة الجمهورية، والعميد أيمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وهنأ  المطران جورج شيحان الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة لفخامته، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الانسانية واحترام الآخر والتنوع، متعلقًا: “نصلي من اجله ومن اجل كل المسؤولين السياسيين والعسكريين”.

وقال المطران جورج شيحان عن ميلاد المسيح- النور الذي يخرق الظلمات: "يمحي الكابة والحزن واليأس، ويحرر أسري الذات وأسري البشر والأيديولوجيات. نوره يشعل الإيمان، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة. فتمت نبوءة اشعياء " الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، وعلي الساكنين في بقاع الظلام أشرق عليهم نور" ( أش ٩:١).

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