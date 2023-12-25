"أرض الفيروز".. جهود الدولة بقطاع الصناعة في شمال سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول قطاع الصناعة في محافظة شمال سيناء "أرض الفيروز".

"أرض الفيروز" قطاع الصناعة:

تم تنفيذ مشروعات استثمارية بشمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه.

تم إنشاء مجمع صناعي حرفي بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه.

تم إنشاء منطقة صناعية في مدينة أبو زنيمة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليار جنيه.

تم إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة ليوفر أكثر من 700 فرصة عمل لأبناء سيناء ومدن القناة.

تم إنشاء مصنع ثلج قرب بحيرة البردويل بسعة 60 طنًا يوميًا.