الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أرض الفيروز".. جهود الدولة بقطاع الصناعة في شمال سيناء

الصناعة فى سيناء
الصناعة فى سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول قطاع الصناعة في محافظة شمال سيناء "أرض الفيروز".

"أرض الفيروز" قطاع الصناعة:

تم تنفيذ مشروعات استثمارية بشمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه.

تم إنشاء مجمع صناعي حرفي بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه.

تم إنشاء منطقة صناعية في مدينة أبو زنيمة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليار جنيه.

تم إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة ليوفر أكثر من 700 فرصة عمل لأبناء سيناء ومدن القناة.

تم إنشاء مصنع ثلج قرب بحيرة البردويل بسعة 60 طنًا يوميًا.

الصناعة قطاع الصناعة محافظة شمال سيناء شمال سيناء جهود الدولة بقطاع الصناعة ارض الفيروز

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