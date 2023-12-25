الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي: بدء قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS)

محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (lPS)، وبدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة اعتبارًا من اليوم الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣. على أن تبدأ الدراسة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر بدايته يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وفق خطة عمل المدارس الدولية. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه، أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، إلى قبول التحويلات لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم العام.

التقديم من خلال الرابط الإلكتروني: 
https://forms.office.com/r/6Wi1eEmemB

 

محافظ الوادي الجديد قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية بدء التسجيل الإلكتروني المدارس الدولية

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