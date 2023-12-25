الصباغ: كليات الجامعات التكنولوجية تعتمد على 60% بالدراسة العملية

حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من طلبة الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، حيث إنها تتميز بمجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الحديثة التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية.

وقال الصباغ إن كليات الجامعات التكنولوجية تعتمد على 60% من الدراسة بشكل عملي سواء كان في مصنع أو مؤسسة صناعية أو شركة أو غيرها، مشيرًا إلى أن هناك 30 برنامجًا تعليميًا متميزًا تم إنشاؤها بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة واحتياجات المجتمع، ومن برامج الجامعات التكنولوجيا الجديدة، تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلي أن مصر ارتفع تصنيفها العالمي في التعليم التكنولوجي، منوهًا إلي أنها تتجه بقوة في هذا النوع من التعليم العالي، كما أن الجامعات التكنولوجية قادرة على سد احتياجات سوق العمل في كل المجالات، مضيفًا أن الكثير من الصناعات باتت تتقدم بواسطة التكنولوجيا.

واضاف الصباغ أنه تم الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة بإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى دراسة معتمدة على التخصصات المختلفة التي تحتاجها سوق العمل المحلية والإقليمية، والتشاور مع احتياجات المستثمرين للاستثمار فيها، والتخصصات المطلوبة فى هذه الجامعات، مؤكدًا أن التعليم التكنولوجى يتماشى مع وظائف المستقبل فى تخريج كوادر فنية قادرة على المنافسة فى سوق العمل.



وأكد الصباغ أن جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي: الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن هناك تعاونًا دائمًا ومثمرًا بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الخاص بالتعليم الفني لتبني الطلاب المتفوقين وعقد بروتوكلات بين المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تسمح لطلاب المدراس التكنولوجية والدبلومات الفنية بالدراسة بها لمدة عامين، ثم يمكن للطالب الخروج لسوق العمل لأخذ خبرات أكثر، ثم يعود مرة أخرى للدراسة بالجامعة دون مواجهة أي صعوبات بالتقديم.