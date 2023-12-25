دورات تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب الجامعات التكنولوجية لصقل مهاراتهم

أولت الدولة المصرية اهتمام كبير بمسارات التعليم التكنولوجي، وحظت باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

حيث قامت الجامعات التكنولوجية الجديدة بعمل دورات تدريبية وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.



حصلت طالبتان من جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة من برنامج الأطراف الصناعية والاجهزة التقويمة بالجامعة على بعثة دراسية لجامعة استراثكلايد للحصول على درجتي الليسانس والماجستير، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين،وعقدت الجامعة دورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة الـ ICPC إحدى أكبر وأشهر المسابقات على مستوى العالم في مجال البرمجة، ودورة الصداقة الرياضية للجامعات والمعاهد، ومهرجان إبداع لطلاب الجامعات (الموسم الثاني عشر) في المجالات الثقافية والعلمية والفنية

وافتتحت جامعة الدلتا التكنولوجية وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ودعم ذوى الإعاقة، بالإضافة الى وحدة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركاء القطاع الخاص، كما وقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية، وكذلك استقبلت الجامعة زيارات تبادلية مع عدد من الشركاء على المستوى الدولي، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعسكرات، وتنظيم زيارات ميدانية ؛ لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي جامعة بني سويف التكنولوجية تم ضم المجمع التكنولوجي ببني سويف (واحة السيليكون)، حيث تم انتظام الدراسة به هذا العام، كما استحدثت الجامعة العديد من الوحدات مثل وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتأسيس مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإنشاء وحدة "مبتكر" لدعم الطلاب أصحاب أفكار المشاريع والأبحاث العلمية المختلفة، وتدشين مركز "إبداع" لرعاية الموهوبين والمُبدعين في مختلف الفنون والمجالات.

ونظمت جامعة طيبة التكنولوجية أكثر من 30 زيارة علمية للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المُرتبطة بالبرامج الدراسية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات صيفية، كما حصلت الجامعة على مراكز مُتقدمة في مختلف المسابقات التي شاركت فيها، فضلًا عن تنظيم الجامعة تدريبات وورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية، مشيرًا إلى تقديم عدد من الأبحاث العلمية التي نُشرت في عدة مجلات علمية دولية ومحلية، كما نظمت الجامعة عدة مسابقات رياضية واجتماعية وحملات للتبرع بالدم، فضلًا عن المشاركة في عدد من المُلتقيات والمعسكرات الطلابية والمعارض التعليمية.

كما نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، ومنها مؤتمر مهني بالتعاون مع مؤسسة علم والمشاركة في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في برنامج تدريب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات الذي عقدته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلاب، فضلًا عن تنظيم دوري لنهائي خماسي كرة القدم للطلاب، وكذلك تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والتدريبات العملية لصقل خبراتهم ومهارات وتزويدهم بالمعارف المختلفة.

وشاركت جامعة أسيوط التكنولوجية في العديد من المُلتقيات والمُنتديات والمعارض والمعسكرات الطلابية، كما عقدت الجامعة العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة، وكذلك نظمت الجامعة المُلتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، وبطولة دوري كرة القدم لطلاب الجامعة، وعدة مسابقات رياضية، ومسابقات فنية وثقافية، بالإضافة إلى حصول الجامعة على مراكز مُتقدمة في العديد من المسابقات التي شاركت فيها.

وكان قد بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.