حصاد 2023.. توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات التكنولوجية مع مؤسسات أكاديمية

حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية قامت بتوقع عدة ببروتوكولات تعاون مع المؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل، حيث وقعت جامعة القاهرة التكنولوجي 14 بروتوكولًا للتعاون المُشترك خلال عام 2023 مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، كما استلمت أرضًا لاستخدامها كامتداد للجامعة على مساحة 5 فدان.

ووقعت جامعة بني سويف التكنولوجية الجديدة اتفاق تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتعاون الدولي وكويكا بقيمة 8 مليون دولار لتعزيز القدرات التعليمية لجامعة بني سويف التكنولوجية، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المُختلفة، كما ساهم التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء وتجهيز استوديو الجامعة بالأجهزة والمُعدات لخدمة العملية التعليمية والطلاب.

ووقعت جامعة شرق بور سعيد عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية وإنتاجية على المستوى المحلي، كما وقعت بروتوكولات تعاون دولية مع شركة H2 Core Systems الألمانية، وجامعة كلاوستال الألمانية Technical University of Clausthal.

وفي جامعة طيبة التكنولوجية

وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون وأبرزها مع (جامعتي جنوب الوادي والأقصر، مكتبة مصر العامة، ومصنع بيدو وغيرها)، وكذلك نظمت أكثر من 30 زيارة علمية للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المُرتبطة بالبرامج الدراسية بالجامعة.

وأبرمت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكولات تعاون مشترك مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات التعليمية والصناعية الكُبرى، من أبرزها (جامعة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لهيئة العامة لتعليم الكبار، شركة منتورز جيت)، كما نظمت العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، ومنها مؤتمر مهني بالتعاون مع مؤسسة علم والمشاركة في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي.

وفي جامعة أسيوط التكنولوجية تم توقيع بروتوكولات تعاون مع (جامعة أسيوط، وجامعة بدر بأسيوط، ومصنع سيكو لصناعة أجهزة الهاتف المحمول بأسيوط، وجمعية المستثمرين بأسيوط، وشركة Idea space لخدمات ريادة الأعمال، والشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم، مصنع Bedo)، كما تم تنظيم زيارات ميدانية علمية وتدريبات صيفية لعدد من الجهات الصناعية.

ووقعت جامعة ٦ اكتوبر التكنولوجية عدة بروتوكولات تعاون مع (معهد بحوث الإلكترونيات، وأكاديمية أخبار اليوم، ومذكرة تفاهم مع شركة راميدا فارما للصناعات الدوائية)، واستقبلت وفود من شركة (ايفيك الصينية وإحدى الجامعات الروسية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية)، كما استقبلت الجامعة وفودًا من مختلف الجهات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك.

وفي جامعة سموند التكنولوجية

وقعت الجامعة 10 بروتوكولات تعاون مع الجامعات المحيطة بإقليم الدلتا والمؤسسات الصناعية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والصناعية، كما شاركت الجامعة في مهرجان الإبداع (11)، والبرنامج التدريبي لإعداد القادة، ودورة "مشواري.