الجامعات التكنولوجية تطبق أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب

حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية قامت خلال عام 2023 بعدد من الفعاليات والزيارات الميدانية للطلاب، وكذلك التدريبات العلمية لتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية متميزة.

وبدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية: (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة طيبة التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة سمنود التكنولوجية- جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/ 2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية- بني سويف التكنولوجية- الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وعقدت جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة دورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة الـICPC، إحدى أكبر وأشهر المسابقات على مستوى العالم في مجال البرمجة، ودورة الصداقة الرياضية للجامعات والمعاهد، ومهرجان إبداع لطلاب الجامعات (الموسم الثاني عشر) في المجالات الثقافية والعلمية والفنية، كما عقدت الجامعة العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية.

وحصلت جامعة الدلتا التكنولوجية على دعم لـ7 مشروعات متميزة وابتكارية، ومشروع إنشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما وقّعت عقدًا لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، وكذلك فازت الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والاختبارات الميكانيكية للمواد للاعتماد الدولى.

واستحدثت جامعة بني سويف التكنولوجية العديد من الوحدات، مثل وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتأسيس مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإنشاء وحدة "مبتكر" لدعم الطلاب أصحاب أفكار المشاريع والأبحاث العلمية المختلفة، وتدشين مركز "إبداع" لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف الفنون والمجالات.

وشارك طلاب جامعة شرق بور سعيد في العديد من المسابقات، وفاز طلاب الجامعة بمسابقة صناع التغيير 2023، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية علمية، كما صدر أول منتج صديق للبيئة من منتجات الجامعة ضمن مشروع طلابي، كما ساهمت الجامعة في توفير عدة فرص للتدريب الصيفي مع أكثر من 30 جهة في مجال الصناعة والطاقة والخدمات السياحية والفندقية، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في الملتقى التثقيفي الأول للجامعات التكنولوجية، ومعسكر إعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

ونظمت جامعة طيبة التكنولوجية أكثر من 30 زيارة علمية للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المرتبطة بالبرامج الدراسية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات صيفية، كما حصلت الجامعة على مراكز متقدمة في مختلف المسابقات التي شاركت فيها، فضلًا عن تنظيم الجامعة تدريبات وورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية.