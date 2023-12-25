الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مخيم جنين يروى مأساة الفلسطينيين (فيديو)

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

مخيم جنين وجه حزين آخر في فلسطين المحتلة، وصورة تجدد معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا المخيم كان ولا يزال يحكي مأساة الضفة الغربية بل مآسي كل فلسطيني في غزة.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، حول مخيم جنين يروي مأساة الفلسطينيين.

الاحتلال قتل أربعة عشر شخصًا في أعنف عدوان على جنين

"مواهب" لها قلبان، أحدهما يتعلق بأقاربها بين نازح وشهيد جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، وآخر ينفطر على ابنها الذي اغتالته رصاصات الاحتلال بجنين.

وقالت "مواهب": "من وقت ما ابني انضرب كان فيه شوية نفس، لكن مكنش فيه مجال نعمله عملية أو نلحق ننقذه عشان يعيش".  

في نوفمبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي أربعة عشر شخصًا في أعنف عدوان ومداهمات تنفذها قوات الاحتلال على بلدة جنين بالضفة الغربية منذ عام 2005.

جنين مخيم جنين يروي مأساة الفلسطينيين الفلسطينيين القاهرة الإخبارية

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