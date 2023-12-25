الإثنين 25 ديسمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 بالرقم القومي وموعد صرفها

جريدة الدستور

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي، وهى الخدمة التي يقجنها الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تفاصيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

  • تقضي العلاوات بصرف 80% من العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المتقاعدين منذ يوليو عام 1987، حيث كانت تحصل هذه الفئة على علاوات خاصة ولم تضم إلى المعاش الأساسي لهم أثناء خروجهم على المعاش.
  • عندما تم صرف العلاوة عام 2020 لم تشمل تلك الفئة، مع العلم أن صرف العلاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2020 كلف الدولة 35 مليار جنيه.
  • ووفقا لدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وتنفيذا لحكم المحكمة الصادر منذ عامين والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، فمن المقرر صرف العلاوات لجميع المتقاعدين الذين خرجوا على المعاش منذ يوليو 1987 حتى يونيو 2006.
  • استندت الدعوى على أن مجلس الوزراء ووزارة المالية ورئيس هيئة التأمينات ومسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2029.

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

التكلفة الإجمالية لصرف العلاوات الخمسة

تقدر التكلفة الإجمالية لصرف العلاوات الخمسة بنحو 20 مليار جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 2 مليون مواطن.

الموعد المتوقع للصرف

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف العلاوات حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم البدء في صرفها خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

الآثار المتوقعة

يتوقع أن تؤدي العلاوات الخمسة إلى زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 20%، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

والمستفيدين من العلاوات الخمس هم:

  • المحالين للمعاش بداية من 1-7-2016.
  • المواطنين المحالين للمعاش قبل يوم 30-6-2005
  • أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2006
  • المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2007
  • أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2008
  • المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2009

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

  • الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنـا.
  • النقر على أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.
  • كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف المستفيد من العلاوات الخمس.
  • كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة الظاهرة.
  • الضغط على علامة أنا لست روبوت.
  • الضغط على أيقونة إرسال الطلب والانتظار ثواني ليتم ظهور تفاصيل صرف العلاوات.

كما يمكن التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها المستفيد والاستعلام هناك عن أحقيته في صرف العلاوات الخمس ومعرفة نسبتها أيضا وموعد صرفها بالتفصيل، والمعلن في هذه العلاوات إنها مستحقة بداية من أول يوليو 2006 بنسبة 80% من قيمة العلاوات.

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خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

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