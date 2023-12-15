الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

العلاوات
العلاوات

يحرص الكثير من المستفيدين من العلاوات الخمسة معرفة خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي عبر جوجل، حيث يتصدر كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس، فيرغب الكثيرون بمعرفة الفئة المستفيدة من العلاوات الخمس، وكذلك متى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات.

 

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

وتستعرض الدستور بهذا التقرير جدول صرف العلاوات الخمسة وخطوات الاستعلام.

 

يرغب الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس بالرقم القومي، وذلك هي الخدمة المتاحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، وذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على الصرف للعلاوات التي قام بإصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن التقاعد خلال الفترة من شهر يونيو 1987 إلى يونيو 2006.

 

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

  • قم يالدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (من هنآ).
  • ثم قم بالنقر على قائمة الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال الرقم القومي.
  • ثم قم بكتابة الرقم القومي للقائم من خلال الصرف المستفيد من جميع العلاوات الخمس.
  • ثم قم بكتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية بالخانة الظاهرة.
  • والضغط على علامة أنا لست روبوت.
  • واخيرًا قم بالضغط قائمة أيقونة إرسال الطلب والانتظار ثواني لكي يتم ظهور كافة تفاصيل صرف العلاوات.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

قبل توضيح جدول كافة المستفيدين من العلاوات الخمسة لعام 2023، لابد من التنويه بأن تكون هذه العلاوات ستقضي بصرف 80% من العلاوة الدورية لجميع أصحاب المعاشات المتقاعدين منذ شهر يوليو عام 1987، حيث أن كانت ستحصل هذه الفئة على علاوات خاصة ولم ستضم إلى المعاش الأساسي لهم وذلك أثناء خروجهم على المعاش.

وعندما قد تم صرف العلاوة عام 2020 فلم تشمل تلك الفئة، مع العلم أن يكون صرف العلاوات لأصحاب المعاشات وذلك منذ عام 2020 كلف الدولة مبلغ 35 مليار جنيه وفقا لتصريحات الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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