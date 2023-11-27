جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل أصحاب المعاشات عبر محركات البحث المختلفة.

ويرغب الكثيرون معرفة جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023، حيثُ أتاحت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلاوات الخمس للمساعدة في تحسين الحياة الاجتماعية وعيش حياة كريمة تناسب الأفراد داخل المجتمع المصري في ظل حالة التضخّم والغلاء التي يشهده العالم.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023. تستعرض "الدستور" جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 والمواعيد الرسمية لصرف هذه العلاوات، على النحو التالي:

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

يُشار إلى أنَّ العلاوات تُصرف لفئات ثلاثة، الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاش الذين يتقاضون أقل من 2000 جنية، على أن يتم صرف علاوة بالكامل خلال شهر أكتوبر 2023.

أما عن الفئة الثانية فهم أصحاب المعاشات الذين يتراوح معاشاتهم ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، حيثُ تُصرف لهم العلاوة بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر 2023.

في حين أن الفئة الثالثة، وهم الذين يتقاضون معاشًا من 3000 جنيه فأكثر فهؤلاء يتم صرف علاوة لهم بنسبة 100% في أكتوبر 2023.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يمكن لجميع المستفيدين وأصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 من خلال الرابط الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى: قم بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "المستفيدين من العلاوات الخمس".

الخطوة الثالثة: قم بإدخال الرقم القومي في "الخانة الموضحة".

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على رمز التحقق.

في الخطوة الخامسة: قم بإرسال الطلب لمعرفة هل يستحق المواطن العلاوات الخمس أم لا.