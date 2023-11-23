الفئات المستحقة وجدول مواعيد صرف العلاوة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس 2024

العلاوات الخمس هى أحد الأمور التي يشغل بال الكثير من المواطنين حيث يرغبون في معرفة أسماء المستفيدين منها، وقامت الحكومة المصرية بتقديم هذه العلاوات للمساعدة في تحسين الحياة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأفراد في المجتمع المصري، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في العالم.

الحصول على العلاوات الخمس نوفمبر 2023

ويتصدر البحث عن الاستعلام عن العلاوات الخمس والفئات المستحقة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لا سيما أن هذه الزيادات ستساعد العديد من الأسر في حياتهم اليومية لذلك، يلاحظ اهتمامًا كبيرًا من قبل الكثير من الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا مستحقين للحصول على هذه العلاوات الخمس.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس

يبحث الجميع عن اسمه في قائمة المستفيدين من العلاوات الخمس ويأمل أن يكون واحدًا منهم، بعد الإعلان عن تلك الأسماء والف5ئات المستحقة وهي كالتالي:

- يحق للمواطن الذي تقاعد قبل تاريخ 30 يونيو 2005 الحصول على العلاوات الخمس.

- يحق للمواطن الذي تقاعد بعد تاريخ 1 يوليو 2009 الحصول على العلاوات الخمس.

- يحق للمواطن الذي تقاعد بدءًا من تاريخ 1 يوليو 2016 الحصول على العلاوات الخمس.

- يحق للمواطن الذي تقاعد بعد تاريخ 1 يوليو 2006 الحصول على العلاوات الخمس.

- يحق للمواطن الذي تقاعد بعد تاريخ 1 يوليو 2008 الحصول على العلاوات الخمس.

جدول صرف العلاوات الخمسة

نوضح في السطور الأتية للمواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس؛ جدول صرف العلاوات الخمسة من خلال بنك ناصر أو مكتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك

صُرفت العلاوة لمن يحصل على معاش أقل من 2000 جنيه ومعاش أكثر من 3000 جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي

تصرف العلاوة لمن يحصل على معاش شهري ما بين 2000 و3000 جنيه وقدرت بنسبة 21% خلال شهر نوفمبر الجاري.

جدول مواعيد صرف العلاوة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس 2024

- تصرف الدفعة الثانية من لأصحاب المعاشات 2023 في شهر ديسمبر المقبل.

- تصرف الدفعة الثالثة من لأصحاب المعاشات 2024 في شهر مارس 2024.

- تصرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لمستحقي المعاشات 2024 في شهر ديسمبر 2024.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. الضغط على زر الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي. كتابة الرقم القومي والأسم الأول للأم باللغة العربية. اختيار إرسال الطلب وسوف تظهر صرف العلاوات.