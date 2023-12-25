الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ما هو التاريخ الصحيح لمولد المسيح.. 25 ديسمبر أم 7 يناير؟

الكريسماس
الكريسماس

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

25 ديسمبر أم 7 يناير؟

ويتساءل البعض حول التاريخ الصحيح لمولد السيد المسيح هل هو 25 ديسمبر أم 7 يناير.

وقال مينا لويس المتخصص في العلوم الطقسية، والباحث الإكلريكي، إن الكتاب المقدس لم يُحدد تاريخ مولد المسيح بشكل دقيق، وبناء عليه أراد الرسل في كتابهم الشهير (الدسقولية) تحديد الموعد حتى يحتفل به المؤمنين فحددوه بناء على الليلة التي تعتبر أطول ظلاما وأقصر نهارا حتى إذا ما ولد المسيح ينقشع الظلام تدريجيا ويزداد النور طرديا مع ذلك، وتم ذلك في يوم 29 كيهك.

وتم اختيار التقويم المصري القديم، والذي رابع شهوره شهر كيهك، نظرا لأن القدماء المصريين كانوا متمكنين فلكيا منذ أن قاموا بعمل تقويميهم سنة 4000 قبل الميلاد وهو ما كان معروفا عند الجميع، فربطوا عيد الميلاد به، وهو ما كان يتزامن حينها مع 25 ديسمبر بحسب التقويم اليولياني أو الروماني.

وبوجود بعض الأزمات الفلكية في التقويم اليولياني أو الروماني قامت الكنيسة الكاثوليكية بتعديلها عام 1582، فتحول التقويم إلى مسمى التقويم الغريغوري والذي يشار به إلى التاريخ الميلادي المعروف، والذي لم يدخل مصر إلا عام 1875 في عهد الخديو اسماعيل وقبل ذلك كان المصريين يتعاملون في مواسم الزراعة والتعاملات اليومية بالتاريخ المصري القديم.

وأشار إلى أن الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد في 29 كيهك أيا ما كان اليوم الذي يتزامن معه العيد سواء كان 7 يناير أو غيره.

وأوضح أن المسيحيين قبل عام 313 وصدور منشور التسامح الديني على يد الإمبراطور قسطنطين كانوا يحتفلون بالعيد في 11 طوبة مع عيد الغطاس لذا فان الاختلافات هذه تعتبر اختلافات في التقويم وليس في العقيدة نهائيا.

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