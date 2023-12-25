القصة الكاملة لسرقة شقة عريس المنوفية يوم حفل زفافه

أقر " سيد على " عريس المنوفية والتى سرقت شقته يوم حفل زفافه أمام جهات التحقيق بنيابة قويسنا بأنه سافر للخارج لتجهيز شقة الزوجية على أكمل وجه وحدد موعد حفل الزفاف وعاد للقرية قبل موعد الزفاف بفترة بسيطة، مؤكدا أن من عادات أهل القرية توزيع كروات لدعوة كل أهل البلده لحضور حفل الزفاف، وعندما انتهى حفل الزفاف وعاد هو وعروسته وأهله للمنزل تفاجئوا بسرقة المنزل.

وأضاف العريس: بتجوله فى المنزل اكتشف قيام المتهمين بسرقة مبلغ مالى من المنزل وقاموا بتناول عشاءه هو وعروسته كما قاموا بتناول جميع أنواع الشوكلاته الموجوده وألقوا غلافها على الأرض.

وأضاف العريس بأن المتهمين استغلوا انقطاع التيار الكهربائى وتواجد أهل المنزل والجيران بحفل الزفاف، معتقدين بأن كاميرات المراقبة لن تستطع تصويرهم فى الظلام وأضاف بإصابته بحاله نفسيه سيئة لما حدث، وحاول التخفيف عن عروسته وأهل منزله، مطالبا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

فيما أقر المتهمون بسرقة منزل عريس ليلة زفافه أمام جهات التحقيق بنيابة قويسنا، بارتكابهم واقعة السرقة مستغلين انشغال أصحاب المنزل فى حفل الزفاف بأحد القاعات خارج البلده كما أضافوا بتخطيطهم لارتكاب عملية السرقة وقت انقطاع التيار الكهربائى عن البلده معتقدين عدم تمكن كاميرات المراقبة من رصدهم، وأضافوا بسرقتهم لمبلغ مالى وبعض الأدوات والمتعلقات من المنزل وقاموا بتناول الأطعمة المجهزة للعريس وفروا هاربين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا من أحد الأهالى يفيد بسرقة منزله وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.