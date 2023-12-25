الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ"خطوة عزيزة".. آداب الزقايق تقدم عرضًا مسرحيًا ضمن مهرجان الجامعة

العرض المسرحى
العرض المسرحى

قدم فريق مسرح كلية الآداب جامعة الزقازيق عرض مسرحي مع عروض المسرح بعنوان «خطوة عزيزة» ضمن فعاليات مهرجان الفصل الواحد بالجامعة.

جاء العرض من إخراج مازن أباظة، وتأليف أحمد عبد الرازق، بمشاركة كل من الممثلين "صابرين أحمد، وعمر نصر وإيلول عماد، وليلي مصطفي، وسما هلال، وميسون على، ولوجى حسام، وندى علاء، ودنيا عصام، وكريمة مجدي، وإبراهيم الجمال".

«خطوة عزيزة» عرض مسرحي يندرج تحت أنواع العروض التراجيدي وقصته تدور حول مجموعة من السيدات داخل بروفة مسرحية تجسد سيدات في سجن وتسرد كل منهن قصتها، ويحتجزهن مخرج العرض ولا يسنح لاحداهن بالخروج، ولا يتضح هل هم داخل سجن او بروفة طوال العرض إلا ان نكتشف في نهاية الأحداث أن كل الشخصيات على المسرح ما هي الا قصص واحداث وتجارب لبطلة العرض «عزيزة» وهي في صراع مع زوجها الذي يفرض سيطرته عليها ويحبسها داخل المنزل حتى تتمرد على الوضع وتخرج من السجن الذي يرمز به إلى المنزل الذي حوله زوجها إلى سجن.

ولاقى العرض إعجاب واستحسان الجمهور الذين اثنوا على قصة العرض وإبداع الممثلين، وطالبوهم بالمزيد من العروض التي ترسل القيم والمبادئ في المجتمع وخاصة القصص الحياتية اليومية.

شهد العرض المسرحي وجود لجنة تحكيم لتقييم العروض المسرحية لاختيار فريق فائز يشارك في مسابقة الإبداع علي مستوي الجمهورية

فى السياق، عقدت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مؤتمرًا لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة بعنوان A-Z guide towards innovative projects from idea to reality from a to z.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية طب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عناني وكيل كلية الطب للدراسات العليا.

عرض مسرحي جامعة الزقازيق كلية الأداب فعاليات مهرجان مهرجان الفصل الواحد

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