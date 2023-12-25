الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء العمل بمكتب التأمين الصحى فى مستشفى جامعة سوهاج الجديد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بدء العمل بمكتب التأمين الصحي، بالمستشفي الجامعي الجديد، وذلك لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية.

وقال الدكتور حسان النعماني إن هذا الافتتاح يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة لتقديم خدمة صحية وعلاجية ذات جودة من خلال استقبال المريض وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة ومتابعة مدى التغير في حالته المرضية من مكان واحد، موضحًا أن الفئات المستفيدة من المظلة التأمينية تشمل الموظفين وطلاب المدارس والأطفال، وباقي الفئات التي تخضع لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حامد مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، إنه تم تزويد المكتب بكل الأجهزة والأدوات الحديثة التي من شأنها تيسير الخدمة على المواطنين وتوفر الوقت والجهد، وتخفف عنهم الأعباء المالية.

كما أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل إدارات المبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم، رافقه خلالها المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ونخبة من القيادات الجامعية.

وأكد "النعماني" أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لخطط التطوير وأداء الإدارات المختلفة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة متطلبات واحتياجات الوضع الراهن لبناء الهيكل التنظيمي للجامعة وفقًا للتوجه الاستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لجهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية لتتواكب مع رؤية القيادة السياسية.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أن الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبشرية ومادية تؤهلها لتكون فى مصاف الجامعات العالمية، كما تسعى أيضًا إلى رفع قدرات الجهاز الإداري فى كل القطاعات بما يسهم فى تحقيق التنمية الإدارية، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز الحكومي والإبداع الوظيفي، لإعداد جهاز إداري كفء وتأهيل القيادات وفقًا لاتجاهات الإدارة الحديثة.

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