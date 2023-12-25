الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالبات قنا يحرزن 3 مراكز جمهورية في مسابقة الطفولة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، نتيجة مسابقة الطفولة عن العام الدراسي 2023 /2024، حيث أحرزت لوجين إبراهيم خليل الطالبة بمدرسة الشيخ مخلوف الإعدادية بنقادة بنات المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وحققت دعاء مرتضى ربيع الطالبة بمدرسة الأمل للصم بقوص المركز الثامن في مسابقة التصميم الفني، كما حققت ياسمين أحمد محمد المركز العاشر وهي طالبة بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق بنجع حمادي.

وذكر بيان لمديرية التعليم في قنا، شارك الطالبات في فاعليات تصفيات المسابقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات من الأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وأشرفت الأستاذة هانم محمود زرزور موجه عام التربية الفنية على رئاسة لجنة تقييم وانتقاء الأعمال الممثلة لتعليم قنا في المسابقة الوزارية.   

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطالبات لوجين ودعاء وياسمين الفائزات بالمراكز الرابع والثامن والعاشر، وثمن دور الأنشطة التربوية وتوجيه التربية الفنية في تفعيل تلك الفاعليات بالمدارس مما يسهم في تفتح مواهب المتعلمين وصقلها، ونمو الكفايات اللامدرسية، وتكوين شخصيات المتعلمين المستقبلية. 

وكان قد عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع موسعًا بمكتبه وذلك لمناقشة توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول موجهًا باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن  جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعات على المدارس حيث ان دور المتابعة هو الأرشاد والدعم والتوجيه ورصد السلبيات داخل المدارس والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم،موجهًا بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس سواء ورقى او إلكتروني يوميًا واتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب الى المدارس.

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