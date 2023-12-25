الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع محطة رفع المياه رقم 4 بمدينة بدر

الإسكان
الإسكان

تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، يرافقه مسئولو القطاع بالهيئة والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات بالمدن الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان ، أعمال الانشاءات التى يتم تنفيذها  بالمحطة بتكلفة استثمارية  ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل قريبًا، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، وتغذية المناطق الجديدة.

المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على عدد 2 خزان أرضى سعة الواحد 10000 م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد كهرباء، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وبركة للفائض، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.

ووجه المهندس أشرف فتحي، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكدًا  ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة القادمة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، كما وجه بسرعة حل جميع المعوقات التي قد تواجه المشروع.

المجتمعات العمرانية تطوير المدن مشروع محطة رفع المياه وزير الإسكان عاصم الجزار

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