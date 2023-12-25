الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة النائب إيهاب العمدة فى حادث تصادم بالقاهرة

النائب إيهاب العمدة،
النائب إيهاب العمدة،

أصيب النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إثر اصطدام سيارته بأخرى نقل، أمس الأول، وتم نقله إلى المستشفى لتقي للعلاج، وتحسنت حالته الصحية، وصرح له بالخروج من المستشفى.

ونشر النائب إيهاب العمدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو قال فيه: بفضل الله نجوت من حادث كبير والآن في أتم الصحة وأحسن حال.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة بأخرى نقل أثناء توجهها إلى القاهرة، وتبين أن بداخلها النائب إيهاب العمدة، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

وتبين من معاينة الحادث اصطدام سيارة يستقلها النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، حيث تحطمت السيارة نتيجة الاصطدام الشديد بسيارة نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

النائب إيهاب العمدة محافظة القاهرة إيهاب العمدة حادث اصطدام

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