الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية

النائب محمد صبري
النائب محمد صبري أبو إبراهيم

استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من 20 نائبا اخرين بشان استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه  يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وقال النائب إن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وأوضح أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.

وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي: الصيد في البحار والبحيرات، المزارع السمكية، وكيفية مواجهة الصيد الجائر.

النائب محمد صبري أبو إبراهيم مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة الثروة السمكية الحكومة

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