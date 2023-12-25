الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يشهد اللقاء التوعوي الثاني عن ترشيد الكهرباء بالمباني الحكومية

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، اللقاء التوعوي عن "ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية"، والذي أقيم بمركز التنمية المهنية بالغربية. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبإشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة دكتور مهندس جيهان عبد العزيز، وفي إطار خطة اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللقاء التوعوي اليوم استهدف متدربي إدارات كل من قطور، وبسيون، وكفر الزيات، والسنطة، وسمنود

مناقشة أهداف التنمية المستدامة ترشيد وكفاءة الطاقة الكهربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن اللقاء تناول عددًا من المحاور، أهمها التغيرات المناخية، أهداف التنمية المستدامة، ترشيد وكفاءة الطاقة الكهربية، مصادر الطاقة الكهربية الجديدة والمتجددة، البصمة الكربونية، البصمة البيئية، والبصمة المائية، كيفية الوصول إلى كفاءة استهلاك الطاقة الكهربية، وآليات المحاسبة في فواتير الكهرباء، وترشيد الاستهلاك. 

تحقيق الاستفادة القصوى من اللقاءات التوعوية والتي تضم أفضل المدربين

وقد وجه وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن الحضور، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاءات التوعوية، والتي تضم أفضل المدربين، وتساعدنا على العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وبخاصة في المدارس والمعامل وحجرات الأنشطة، والعمل على توفير الطاقة قدر الإمكان، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والجديدة.

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