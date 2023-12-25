الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معهد جنوب مصر للأورام يُنظم ورشة عمل متخصصة حول أساسيات قياس التدفق الخلوي

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم معمل قياس التدفق الخلوي، التابع لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان أساسيات قياس التدفق الخلوي للمبتدئين "Basics of flow cytometry for biginners" ؛ وذلك بمشاركة (45) متدربًا من جامعات؛ أسيوط، المنيا، سوهاج، أسوان، جنوب الوادي، وجامعة الأزهر بأسيوط.


واستهدفت الورشة؛ تعزيز مهارات المشاركين؛ بالمعلومات الأساسية حول قياس التدفق الخلوي، وتعريفهم بأساسيات هذه التقنية المهمة، بوصفها عاملًا أساسيًا في البحوث العلمية، والتشخيص السريري في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية؛ بمشاركة نخبة من أساتذة المعمل المتخصصين؛ الذين قدموا الأسس النظرية، والتقنيات المستخدمة في قياس التدفق الخلوي، وتقديم النصائح، والمبادئ العملية؛ لتحقيق نتائج دقيقة، وموثوقة.


جاء ذلك تحت إشراف: الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان مسعد زكي عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور حسني بدراوي حامد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، والدكتورة أسماء محمد زهران مدير معمل التدفق الخلوي بالمعهد، ورئيس الورشة، وإشراف مساعد لكلٍ من الدكتورة نهى جابر سيد المدير الفني بالمعمل، والدكتورة شيماء جعفر منصور المدير الفني بالمعمل، وبمشاركة عملية للدكتورة ميرنا وجيه وديع، إلى جانب كافة الكيميائيين، والفنيين بالمعمل.


ورش عمل متخصصة ذات مردود علمي متميز


ومن جهتها؛ أشارت الدكتورة إيمان مسعد، خلال افتتاح ورشة العمل، إلى حرص المعهد المستمر على تقديم ورش عمل متخصصة، ذات مردود علمي متميز، تخدم كافة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وطلاب الدراسات العليا، مشيدةً بالدور الكبير الذي يقدمه معمل التدفق الخلوي، في تشخيص المرضى؛ من خلال تحليل الخلايا السرطانية، وتحديد تركيبتها الجينية، ودراسة تفاعلات البروتين، والخلايا الجذعية، والخلايا الدموية، إلى جانب دوره المهم في خدمة مجالات البحث العلمي.


وأوضحت الدكتورة أسماء محمد زهران، أن ورشة العمل قدمت مجموعة من المحاضرات، والجلسات التدريبية التي ركزت على أساسيات قياس التدفق الخلوي، وشارك المتدربون خلالها،  وكيفية استخدام أجهزة القياس، وتحضير العيّنات، واستخدام البرامج المختلفة المستخدمة في تحليل البيانات، وهو ما يعد فرصة رائعة للتعلم، والتدرب على الأساسيات المتعلقة بقياس التدفق الخلوي، والإفادة من الخبراء المتخصصين في المجال.


جدير بالذكر، أن معمل التدفق الخلوي، تم إنشاؤه عام ٢٠٠١، ويعمل علي خدمة المئات من المرضى كل عام، كما يخدم مجال البحث العملي على مستوى جامعة أسيوط، والجامعات المجاورة، وحصل علي الاعتماد الدولي (ISO 15189) من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) منذ عام 2015 م.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
معمل قياس التدفق الخلوي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط أساسيات قياس التدفق الخلوي للمبتدئين تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات الأساسية

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