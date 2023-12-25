الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توجيهات عاجلة من مدير القمسيون الطبى العام بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

فاجأ الدكتور أحمد سيد موسي مدير القمسيون الطبي العام وكيل مديرية الصحة بأسيوط، العاملين بالقومسيون الطبي العام بالمحافظة، وتفقد سير العمل به.


وخلال جولته شدد مدير عام القمسيون الطبي العام بأسيوط على فتح منافذ استقبال طلبات المواطنين السابعة والنصف صباحًا متابعا سير العمل والاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المترددين، ومن بينهم مطالبو الانتفاع بمشروع تكافل وكرامة.


وأكد دكتور أحمد سيد ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضى والمترددين؛ لتلقي الخدمة للتعرف على أهم الملاحظات، وتذليل أي مشكلات والتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.


تشكيل فريق من القومسيون لخدمة المواطنين


وكشف مدير القمسيون الطبي العام بأسيوط خلال الجولة عن تشكيل فريق من القومسيون لخدمة المواطنين والعمل على إنهاء، وإجراءات خدماتهم، خاصة مع وجود نسبة كبير من المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة.


ولفت إلى أنه في حال وجود أي تقصير من أي موظف تجاه المواطنين في العمل سيواجه بكل حسم، وقد يصل الأمر إلى نقل الموظف خارج القمسيون الطبي حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية، لائقة للمواطنين ومعاقبة المقصرين والمتهربين ممن يتركون العمل.


وأوضح أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية والوقوف على مشاكل المرضى.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الدكتور احمد سيد موسي مدير القمسيون الطبي العام وكيل مديرية الصحة بأسيوط العاملين بالقومسيون الطبي العام بفتح منافذ استقبال طلبات المواطنين

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