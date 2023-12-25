محمد سلطان: الرئيس السيسى دائمًا يضع المواطن البسيط نصب أعينه

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 22 مليون مواطن، وتوفير السلع الأساسية ومحو الأمية، بمثابة تأكيد على إنسانية الرئيس وإحساسه بمعاناة المواطن البسيط.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يضع المواطن البسيط نصب أعينه، ويسعى إلى توفير كل احتياجاته الأساسية وتوفير حياة كريمة له.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي بمحو أمية أصحاب معاشات "تكافل وكرامة" يستهدف رفع وزيادة الوعي لدى المصريين، للمساهمة في القضاء على العشوائية والبطالة والزيادة السكانية.

القيادة السياسية تسعى إلى دمج كل المواطنين في المجتمع

وتابع النائب محمد سلطان أن القيادة السياسية تسعى إلى دمج كل المواطنين في المجتمع، من خلال اكتساب المرونة في أسلوب التعامل مع الآخرين، وزيادة فرص الحصول على العمل، علاوة على تطوير الفكر والإبداع وتطوير شخصية الفرد.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن ثروة كل دولة الحقيقة في عدد سكانها القادرين على العمل والإنتاج والتطوير، وهذا ما يسعى الرئيس السيسي إلى تحقيقه بكل فئات المجتمع وكل المجالات.

يشار إلى أن الرئيس السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية.

ووجّه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، أخذًا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي، بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.