الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما يحدث فى جسمك عند تناول المكسرات بشكل يومي

المكسرات
المكسرات

يعتبر تناول المكسرات يوميا من أكثر الأمور التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض ولا يعلم الكثير منه الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول المكسرات بشكل يومي والمحافظة على تناولها باستمرار.

‏استعرض في التقرير الآتي مدى الفوائد التي تعود عن الجسم عند تناول المكسرات بشكل مستمر ومن ضمن الفوائد الحماية من أمراض القلب نظرا لأن المكسرات تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وترفع من مستوى الكوليسترول الإيجابي يجب الاستمرار على تناول المكسرات بشكل يومي.


كيف تحمي نفسك من التعرض للإصابة بالسرطان؟ 

‏كما تساعد المكسرات على الوقاية من يسبب أمراض السرطان نظرا احتوائها على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب الإصابة السرطان كما تساعد المكسرات على منح الجسم التوق والتركيز خاصة في فصل الشتاء في حرص على تناول المكسرات بشكل يومي في الصباح الباكر لما نحجز الطاقة التي يحتاجها خلال اليوم.

التهاب الأعصاب 

‏كما تساعد المكسرات في التخلص من مشكلة التهابات الأعصاب التي قد يعاني منها البعض خلال الفصل الشتاء لذا يجب الحرص على تناول ما قصرت بشكل يومي للقضاء على مشكلة التهابات الأعصاب وألم المفاصل والعضلات، كما تساعد بشكل كبير على التخلص من مشاكل الجهاز للهضمي نظرا لان المكسرات تحتوي على الألياف التي تساعد فى حل مشاكل الهضم لدى الكثير.

كما تعلب المكسرات دور أساسي فى التخلص من مشكلة الشعور بالدوار والدوخة نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم والتي تساعد فى اتزان الجسم بشكل كبير.
 

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